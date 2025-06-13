Делегация Химок посетила концерт ко Дню России на Красной площади

Граждан России поздравляли с праздником звезды отечественной эстрады, телеведущие, известные спортсмены и депутаты Государственной Думы. На Красной площади для зрителей пели Shaman, Лариса Долина, Владимир Пресняков, группа «Любэ» и другие известные российские артисты.

Химкинский депутат Галина Болотова рассказала, что на главной площади страны встретились десятки тысяч россиян встретились. «Это воистину грандиозное событие. Музыка, песни, танцы сегодня сплотили нас. И в очередной раз доказываем всему миру, мы — едины, нас не победить», — поделилась впечатлениями депутат.

Напомним, праздничные мероприятия кл Дню России состоялись в сквере Марии Рубцовой и в парках «Подрезково», «Экоберег», «Дубки», Толстого и Величко в Химках. Организаторы провели для жителей и гостей города тематические мастер-классы, фестивали народных ремесел, концерты и театрализованные представления.