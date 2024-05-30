Делегация Балашихи посетила экскурсионный тур по Могилеву

пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Специалисты туристической отрасли из Балашихи побывали с рабочей поездкой в Белоруссии. Гости осмотрели достопримечательности Могилева.

В Могилеве делегация Балашихи погуляла по площади Славы, в парке «Подниколье» и посетила Ратушу. Такие визиты помогут расставить приоритеты в туристических направлениях и наладят связь между городами и народами.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

«Могилев — гостеприимный город. В рамках сегодняшнего туристического форума мы очень рады видеть гостей из Балашихи. Они приехали к нам, чтобы ознакомиться с потенциалом нашего туризма», — сказала заместитель председателя Могилевского горисполкома Виктория Омелюсик.

Такой рекламный тур проходит впервые. В будущем для представителей Балашихи планируют организовать туры и по другим направлениям.

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