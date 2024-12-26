Даты ледовых шоу с известными фигуристами опубликовали в Подмосковье

Жителей и гостей Московской области приглашают на ледовые шоу с известными фигуристами. Постановки представят олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Илья Авербух.

С 1 по 12 января пройдет 15 ледовых представлений. Команда Татьяны Навки покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар», в котором представит небольшие истории о дружеской компании вокруг новогоднего самовара. Зрители увидят Аделину Сотникову, Максима Ковтуна, Александру Степанову и Ивана Букина.

Илья Авербух представит спектакль «Чемпионы» с участием финалистов телепроекта «Народный ледниковый».

Вход на все спектакли свободный. Ознакомиться с расписанием ледовых шоу можно на сайте welcome.mosreg.ru.