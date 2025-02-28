Руководитель детского коллектива «Сюрприз» победила в конкурсе работников культуры

Конкурс проводился в два этапа.

«На первом этапе проходил прием заявок от участников в муниципалитетах, а на втором этапе конкурсная комиссия рассматривала заявки и формировала рейтинги лучших учреждений культуры и лучших работников культуры сельских поселений, на основании которых были определены победители», — рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Дарья Лынова посвятила Дому культуры и спорта «Восток» уже более десяти лет. В сентябре 2014 года под ее руководством был основан танцевальный коллектив «Сюрприз». Воспитанники Дарьи регулярно становятся дипломантами конкурсов, а также победителями всероссийских и международных конкурсов хореографического искусства. Репертуар коллектива отличается разнообразием и включает в себя народные танцы, детские, сюжетные, современные и эстрадные постановки.