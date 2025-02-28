Руководитель детского коллектива «Сюрприз» победила в конкурсе работников культуры
Дарья Лынова стала одной из победительниц ежегодного конкурса среди лучших работников сельских учреждений культуры Московской области. Процесс отбора участников осуществлялся на основании ходатайств, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований.
Конкурс проводился в два этапа.
«На первом этапе проходил прием заявок от участников в муниципалитетах, а на втором этапе конкурсная комиссия рассматривала заявки и формировала рейтинги лучших учреждений культуры и лучших работников культуры сельских поселений, на основании которых были определены победители», — рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Дарья Лынова посвятила Дому культуры и спорта «Восток» уже более десяти лет. В сентябре 2014 года под ее руководством был основан танцевальный коллектив «Сюрприз». Воспитанники Дарьи регулярно становятся дипломантами конкурсов, а также победителями всероссийских и международных конкурсов хореографического искусства. Репертуар коллектива отличается разнообразием и включает в себя народные танцы, детские, сюжетные, современные и эстрадные постановки.