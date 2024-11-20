Дарья Калачева из Подмосковья взяла серебро на международном турнире по боксу

Спортсменка из Подмосковья Дарья Калачева завоевала серебро на XXI международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и физической культуры Московской области.
В финале спортсменка из Серпухова встретилась с Рукет Куштовой, бронзовым призером чемпионата России 2024 года, и заняла второе место в весовой категории до 50 килограммов.
Турнир проходил в Минске с 14 по 18 ноября и собрал 80 участников из десяти стран, включая Россию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Белоруссию. Соревнования организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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