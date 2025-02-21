Члены Общественного совета при МВД в Воскресенске Анатолий Махин и Галина Васильчук провели урок мужества для школьников. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание молодого поколения.
Краевед Галина Васильчук рассказала Героях Советского Союза и Социального труда из Воскресенска.
Ветеран МВД, подполковник милиции в отставке Анатолий Махин поделился воспоминаниями о значимых событиях в истории страны и края.
Ребята увидели отдел краеведения, в котором представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны. Им рассказали о локальных войнах и бойцах, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей. Отметим, что школьники активно участвовали в беседе и задавали вопросы спикерам.
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Члены совета МВД в Воскресенске провели урок мужества для школьников
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