Чистоту воздуха проверили в 15 округах Подмосковья за неделю

За неделю экологи совершили 19 выездов для проверки чистоты воздуха в Подмосковье. Они измерили концентрацию загрязняющих веществ в Балашихе, Солнечногорске, Щелкове, Королеве, Мытищах, Рузе, Наро-Фоминске и других округах.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, пробы воздуха взяли в 36 местах, в том числе рядом с промышленными и коммунальными объектами и площадок обращения с отходами.

Ни в одном муниципалитете не выявили превышений концентрации загрязняющих веществ. Как отметили в ведомстве, на это повлияли метеорологические условия и контроль за выбросами.