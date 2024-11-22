Чистоту воздуха проверили в 15 округах Подмосковья за неделю

За неделю экологи совершили 19 выездов для проверки чистоты воздуха в Подмосковье. Они измерили концентрацию загрязняющих веществ в Балашихе, Солнечногорске, Щелкове, Королеве, Мытищах, Рузе, Наро-Фоминске и других округах.
Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, пробы воздуха взяли в 36 местах, в том числе рядом с промышленными и коммунальными объектами и площадок обращения с отходами.
Ни в одном муниципалитете не выявили превышений концентрации загрязняющих веществ. Как отметили в ведомстве, на это повлияли метеорологические условия и контроль за выбросами.
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