Чистоту воздуха проверили в 11 округах Подмосковья за неделю

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинг» совершили 17 выездов для проверки качества воздуха в Подмосковье за неделю. Они оценили экологическую обстановку в 11 муниципалитетах.

Как сообщили в Минэкологии Подмосковья, специалисты посетили Егорьевск, Сергиев Посад, Люберцы, Химки, Фрязино, Пушкино и другие округа. Они взяли пробы воздуха в 38 местах, чтобы проверить их на содержание 31 загрязняющего вещества. В результате экологи выявили небольшие разовые концентрации.

Всего за октябрь специалисты совершили 103 выезда. Эту работу планируют продолжить.