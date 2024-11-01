Чистоту воздуха проверили в 11 округах Подмосковья за неделю

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинг» совершили 17 выездов для проверки качества воздуха в Подмосковье за неделю. Они оценили экологическую обстановку в 11 муниципалитетах.
Как сообщили в Минэкологии Подмосковья, специалисты посетили Егорьевск, Сергиев Посад, Люберцы, Химки, Фрязино, Пушкино и другие округа. Они взяли пробы воздуха в 38 местах, чтобы проверить их на содержание 31 загрязняющего вещества. В результате экологи выявили небольшие разовые концентрации.
Всего за октябрь специалисты совершили 103 выезда. Эту работу планируют продолжить.
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