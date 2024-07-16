Чистоту более 180 пляжей и зон отдыха у воды проверили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Содержание 184 пляжей и мест отдыха у воды проверили в Подмосковье. Все выявленные нарушения оперативно устранят.

Как рассказал заместитель председателя правительства региона, глава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов, ежедневно пляжи Подмосковья посещают более тысячи человек. Их регулярно проверяют инспекторы. Они выявляют и фиксируют нарушения, чтобы муниципалитеты могли оперативно устранить их.

«Наша задача — сделать эти места ухоженными, безопасными и привлекательными. Инспекторский состав министерства проверяет газоны, ограждения, мусорные контейнеры и деревья на предмет соответствия нормативным требованиям», — сказал он.

Так, на набережной Менделеева в Дубне выявили сухостои и поврежденные скамейки, а в Сергиевом Посаде и Коломне обнаружили мусор на газоне. Все недочеты вовремя устранили.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Крым и Кубань охватили мощные пожары. Почему их так сложно потушить?

Сначала механизм, потом изменения. Почему новые правила для блогеров-тысячников не сработают

Девять выстрелов и три стрелка? Новые подробности в деле о покушении на Трампа

Трехдневный крестный ход из Мытищ в Сергиев Посад стартовал в Подмосковье

Новое слово в детской медицине. Уникальный медицинский центр заработает в Подмосковье в августе

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте