Чистоту более 180 пляжей и зон отдыха у воды проверили в Подмосковье

Содержание 184 пляжей и мест отдыха у воды проверили в Подмосковье. Все выявленные нарушения оперативно устранят.

Как рассказал заместитель председателя правительства региона, глава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов, ежедневно пляжи Подмосковья посещают более тысячи человек. Их регулярно проверяют инспекторы. Они выявляют и фиксируют нарушения, чтобы муниципалитеты могли оперативно устранить их.

«Наша задача — сделать эти места ухоженными, безопасными и привлекательными. Инспекторский состав министерства проверяет газоны, ограждения, мусорные контейнеры и деревья на предмет соответствия нормативным требованиям», — сказал он.

Так, на набережной Менделеева в Дубне выявили сухостои и поврежденные скамейки, а в Сергиевом Посаде и Коломне обнаружили мусор на газоне. Все недочеты вовремя устранили.

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