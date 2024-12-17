Число жалоб на перебои с водой и отоплением снизилось в Подмосковье на 14%

За неделю число жалоб по коммунальным вопросам снизилось в Подмосковье на 14%. Всего за семь дней обработали свыше 340 заявок из Орехово-Зуева, Павловского Посада, Шатуры, Электростали, Богородского округа и Лосино-Петровского.

В Министерстве ЖКХ Московской области отметили, что из поступивших заявок 144 обращения направили через электронные ресурсы: 98 — по вопросам холодного водоснабжения и качества воды, 17 — по вопросам модернизации сетей, 16 — по вопросам сетей водоотведения и другим.

Помимо этого, специалисты решили более 200 вопросов, касающихся засоров на внутриквартальных сетях и теплоснабжения.

«Снижение количества обращений на 14% за неделю — показатель положительной динамики в работе коммунальных систем региона. Наша главная задача — поддерживать инфраструктуру в исправном состоянии и создавать комфортные условия для жизни в Подмосковье», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

На данный момент профильные службы отработали более 90% от общего числа обращений.