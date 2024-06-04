Число поездок по картам учащихся выросло на 17% в Подмосковье за год

Более 23 миллионов поездок по картам учащихся совершили в автобусах «Мострансавто» с сентября 2023 года. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Минтрансе Московской области.

Самым востребованным маршрутом у школьников и студентов с начала учебного года стал № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)». На нем совершили более 246 тысяч поездок.

Вторым по популярности стал маршрут № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро Ховрино)», третьим — № 368 «станция МЦД Долгопрудная — Москва».

Ранее Андрей Воробьев рассказал о подготовке общественного транспорта к лету. Он подчеркнул, что важно не допустить рост жалоб.

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