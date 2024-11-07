Число нелегальных кредиторов в Москве и Подмосковье уменьшилось на 37%

Согласно данным Банка России, за девять месяцев 2024 года в Московском регионе выявили 128 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 37% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности.

Большая часть нарушителей — «черные» кредиторы, 36 из которых — в Московской области. Эти компании, зачастую представляясь ломбардами, выдавали займы без лицензий и могли изменять условия договоров без предупреждения.

Банк России передает информацию о выявленных нарушениях в правоохранительные органы. За девять месяцев по таким материалам в России возбудили около 480 административных и более 100 уголовных дел.

Отмечается, что переход компаний в интернет и соцсети способствовал снижению числа нелегальных организаций. Напомним, информация о субъектах с признаками нелегальной деятельности находится на на сайте Банка России в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.