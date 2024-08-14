Число ДТП на федеральных трассах Подмосковья снизилось на 8% за год

По итогам полугода количество автомобильных аварий на федеральных трассах снизилось на 8% в Подмосковье по сравнению с таким же периодом прошлого года. Число погибших уменьшилось на 16,9%, пострадавших — на 12,9%.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, снижения аварийности удалось добиться благодаря работе сотрудников ФКУ «Центравтомагистраль» и Госавтоинспекции. Они разработали более 150 мероприятий, из которых 70% уже реализовали.

Самыми эффективными мерами стали разделение встречных транспортных потоков и освещение дорог.

В следующем году на федеральных трассах планируют установить и модернизировать 32 светофора, осветить 17 автобусных остановок, обустроить ограждения и построить четыре надземных пешеходных перехода.

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