Чирлидеры из Донецка посетили фабрику здорового питания в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Чирлидеры из Донецка посетили фабрику здорового питания в городском округе Химки. Во время экскурсии они узнали о процессе производства сладостей и попробовали себя в роли кондитеров.

Чирлидеры из Донецка приехали в Химки на спортивные сборы и примут участие в турнире «Надежды России». Помимо тренировок, девочки посещают различные мероприятия, такие как театры и экскурсии.

Предприятие специализируется на производстве полезных сладостей из натуральных компонентов без химических добавок и сахара. В ходе мастер-класса чирлидеры научились готовить фруктово-ореховые батончики. Директор по развитию производства компании поделился, что их миссия — создавать продукты, которые приносят удовольствие и полезны для здоровья.

Отметим, что всероссийский фестиваль спорта «Надежды России» впервые пройдет в Химках. Мероприятие направлено на популяризацию физической культуры и спорта, и 8 июня в Баскетбольном центре «Химки» пройдут соревнования по шести различным видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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