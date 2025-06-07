Чипирование и регистрацию собак и кошек проведут в Мытищах 19 июня

В парке Перловский по улице Селезнева в Мытищах 19 июня ветеринары проведут чипирование и регистрацию собак и кошек. Для всех желающих также будет доступна вакцинация животных.

Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00. Все необходимые процедуры можно будет пройти прямо во время выгула животных. Квалифицированные специалисты при чипировании собак и кошек внесут сведения о хозяине в государственную регистрационную базу Подмосковья. Также владельцам напомнят правила ухода за домашним любимцем.

Отметим, что акцию по бесплатному чипированию животных в городском округе Мытищи проводят для обеспечения безопасности жизни питомцев и их хозяев.

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