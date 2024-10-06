Четырех педагогов из Подольска удостоили наград областного уровня

Директор школы № 18 имени Подольских курсантов Елена Корастылева награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Благодаря ее стараниям с 2013 года учреждение неоднократно входило в топ-100 лучших школ Подмосковья. Воспитанники добиваются высоких результатов, участвуют в патриотической деятельности.

Павлу Красновиду вручили грамоту президента Российской Федерации. Он победил в конкурсе «Педагог года Подмосковья», стал лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года». Его знают и и за пределами округа. Он преподает географию в гимназии имени Подольских курсантов больше 10 лет.

Еще два учителя получили премии от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Елена Сургай преподает историю в гимназии № 7 больше 12 лет. Ее общий трудовой стаж — более 25 лет. Она не просто учит ребят, но помогает им анализировать события прошлых лет и не допускать перевирания фактов. Елена Сургай считает, что важно общаться с участниками событий и посещать знаковые места. Алефтина Арлова — учитель русского языка и литературы с более чем 40-летним стажем, почетный работник общего образования и отличник народного просвещения. Она выпустилась из лицея в Климовске, затем вернулась туда работать в 1993 году.

«Благодарю наших педагогов за эту важную работу, безупречность которой признана на самом высоком уровне! Будущее наших детей в надежных руках», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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