Чемпионка мира по легкой атлетике провела зарядку для школьников в Луховицах

В рамках зонального фестиваля «Движение первых» в Луховицах состоялась встреча школьников с чемпионкой мира по легкой атлетике Юлией Гущиной. Спортсменка поделилась с ребятами своим опытом и вдохновила их на активный образ жизни.

Юлия Гущина подчеркнула, что спорт — это не только возможность самоутвердиться и проявить себя, но и шанс путешествовать. Она рассказала о своем пути от начинающей спортсменки до чемпионки мира, отметив важность настойчивости и целеустремленности.

В ходе встречи Юлия показала школьникам свои медали и ответила на вопросы ребят, делясь секретами успеха и мотивации. Завершилась встреча совместной зарядкой, в которой приняли участие не только учащиеся, но и преподаватели колледжа.

Такие мероприятия способствуют формированию у молодежи здоровых привычек и вдохновляют на достижение высоких целей в спорте и жизни.