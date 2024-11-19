Чемпионат школьной баскетбольной лиги прошел в Павловском Посаде

В спортивном зале «Юность» в Павловском Посаде прошел муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» среди команд общеобразовательных учреждений округа. В этом турнире приняли участие четыре команды девушек 2007–2012 годов рождения.

Школьная баскетбольная лига представляет собой спортивную организацию, которая организует чемпионаты по баскетболу для школьников, не являющихся профессиональными спортсменами. Главная цель проекта — привлечь как можно больше учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Участницы показали отличные результаты, проявив упорство и стремление к победе.

По итогам соревнований первое место заняла команда Гимназии, второе место заняли девушки из лицея № 1, а бронзу завоевала команда школы № 10 имени Быковского.

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