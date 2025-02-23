Чемпионат России по волейболу на снегу завершился в Подмосковье

В Подмосковье завершился этап чемпионата России по волейболу на снегу. Соревнования прошли в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. За медали боролись 16 команд — восемь мужских и восемь женских.

​Среди женщин победил калининградский «Локомотив», обыграв в финале брянский «Спартак» со счетом 2:0. Бронза досталось московскому «Динамо Водный стадион». Клуб обыграл «Динамо Санкт-Петербург» также со счетом 2:0.

«Мы были очень удивлены организацией, все на очень высоком уровне, снега предостаточно. Корт классный, мы довольны всем: и площадкой, и тем, как нас встречали, и тем, как нас провожают», — прокомментировала игрок «Локомотива» из Калининградской области Анна Савельева.

У мужчин чемпионом стала московская команда «ПроСнег». В финале она победила «Факел Ямал» из Нового Уренгоя с счетом 2:0. Третье место занял «Зенит» из Санкт-Петербурга, одолев «Академию» из Москвы со счетом 2:1. Призы победителям вручала олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.

«Я впечатлен. Впервые вживую смотрю чемпионат по волейболу на снегу. Очень красиво, очень эмоционально, очень захватывающе. Организация просто потрясающая, да и вообще, атмосфера сегодня на трибунах — супер», — отметил главный тренер волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Константин Ушаков.

Игрок «ПроСнега» Тарас Мыськив подчеркнул, что команда тренируется в Подмосковье, в поселке Вешки. Он рассказал, что раньше они проигрывали в финале, но исправили ошибки, и теперь все сложилось удачно. Мыськив похвалил организацию турнира и выразил надежду, что соревнования на этой площадке станут регулярными.

Чемпионат организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Следующий этап пройдет в Красноярске с 14 по 16 марта. Напомним, в рамках чемпионата в Подмосковье также прошел финал Семейной лиги Одинцовского округа. Победу одержала «Гимназия Святителя Василия Великого», обыграв «Школу КвантУм» со счетом 2:0. Бронзу завоевала «Одинцовская гимназия № 4».