Чемпионат по военному многоборью завершился в Серпухове

Чемпионат по военному пятиборью и летнему офицерскому троеборью среди военнослужащих ракетных войск стратегического назначения прошел в Серпухове. Победили команды Омского ракетного объединения и четвертого Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России.

Военные показали отличную физподготовку: они соревновались в беге, стрельбе из мелкокалиберной винтовки и пистолета Макарова, метании гранаты, плавании, прохождении полосы препятствий. По итогам соревнований лучшим вручили медали и грамоты.



В командном зачете победили военнослужащие Омского ракетного объединения, второе место — у воспитанников Серпуховского военного института ракетных войск, а почетное третье заняли представители Владимирского ракетного объединения.



В военном пятиборье первое место завоевала команда четвертого Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России. Второе — у Владимирского ракетного объединения. Третье место заняли военнослужащие Серпуховского военного института ракетных войск.

«Всем участникам — успехов в служении Отечеству и спорте. Победителям — показать отличные результаты на следующем этапе — Спартакиаде Вооруженных сил Российской Федерации!», — пожелал офицерам глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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