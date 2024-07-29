Чемпионат по военному многоборью завершился в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Чемпионат по военному пятиборью и летнему офицерскому троеборью среди военнослужащих ракетных войск стратегического назначения прошел в Серпухове. Победили команды Омского ракетного объединения и четвертого Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России.

Военные показали отличную физподготовку: они соревновались в беге, стрельбе из мелкокалиберной винтовки и пистолета Макарова, метании гранаты, плавании, прохождении полосы препятствий. По итогам соревнований лучшим вручили медали и грамоты.

В командном зачете победили военнослужащие Омского ракетного объединения, второе место — у воспитанников Серпуховского военного института ракетных войск, а почетное третье заняли представители Владимирского ракетного объединения.

В военном пятиборье первое место завоевала команда четвертого Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России. Второе — у Владимирского ракетного объединения. Третье место заняли военнослужащие Серпуховского военного института ракетных войск.

«Всем участникам — успехов в служении Отечеству и спорте. Победителям — показать отличные результаты на следующем этапе — Спартакиаде Вооруженных сил Российской Федерации!», — пожелал офицерам глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Разбросанные вагоны и зажатые люди. Главное о крушении поезда под Волгоградом

Туристический налог появится в России в 2025 году. Что будет с ценами

Кочевники с кастовой системой и автоматами. Что известно о туарегах и с кем они воюют

Гей-парад в акватории Сены. Зачем Париж смешал Олимпиаду с грязью?

«Население об этом не знало». Что произошло на Беломорканале

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте