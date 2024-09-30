Чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» пройдет в музее в Истре

Чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» пройдет 8 октября в музее «Новый Иерусалим». Турнир приурочили к 95-летию Московской области.

Как рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, этот чемпионат станет первым. В турнире сразятся команды школьников из всех городских округов.

Настольную игру «Мое Подмосковье» выпустила Мособлдума к 30-летию областного парламента. Школьники в игровой форме учат историю и знакомятся с культурой родного края.

«До 2 октября проходит муниципальный этап. Победитель от каждого округа выйдет на региональный этап чемпионата. В состязании уже участвуют более 20 округов и свыше 100 школ», — рассказал директор Центра дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Московской области Юрий Макеев.

Каждый участник получит памятные подарки, а победителей и призеров ждут специальные призы.

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