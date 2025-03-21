Чемпионат по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» прошел в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Открытый чемпионат Воскресенска по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» состоялся в молодежном центре «Олимпиец». Участие в состязании приняли четыре команды.

Формат такой игры предполагает, что вопросы участникам задают относительно простые. Поэтому решающее значение имели скорость обсуждения ответа и быстрое нажатие кнопки.

Каждая команда провела по шесть поединков, дважды сыграв с каждым соперником. По итогам чемпионата победителями стали участники команды «Топинамбур» из лицея № 23 города Белоозерский.

Сотрудники молодежного центра «Олимпиец» проводят интеллектуальные игры для учеников образовательных учреждений Воскресенска регулярно. 17 апреля в 16:00 в центре состоится открытый чемпионат по игре «Интеллектуальное шоу „Ворошиловский стрелок“» среди школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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