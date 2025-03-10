Чемпионат по дзюдо среди детей прошел в Богородском округе

Соревнования по дзюдо в Ногинске собрали более 80 юных спортсменов из семи спортивных школ. Это первенство, приуроченное к открытию нового спортивного комплекса «Амирус», стало настоящим праздником для детей, их тренеров и болельщиков.

Заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту администрации округа Екатерина Рязанцева поздравила участников, подчеркнув важность физической активности и спорта в жизни каждого. Она отметила, что для многих из них это были первые соревнования, и пожелала всем стремиться к новым достижениям.

Дети соревновались в различных весовых категориях, каждая схватка длилась две минуты. На первом ковре встречались спортсмены весом 32, 26 и 36 килограммов, на втором — 22 и 40 килограммов, а на третьем — 24, 28 и свыше 40 килограммов. Каждая схватка была полна эмоций и требовала от бойцов стратегии и мастерства.

Соревнования привлекли много зрителей, среди которых были родители и друзья, поддерживающие своих юных чемпионов. По итогам турнира лучшие участники получили дипломы, медали, кубки и памятные подарки, что стало для них отличным стимулом для дальнейших тренировок и побед.