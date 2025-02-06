Чемпионат по чир спорту соберет больше тысячи участников в Щелкове

Чемпионат и первенство Московской области по чир спорту пройдут 9 февраля в спортивном комплексе «Подмосковье» в Щелкове. В Минспорте региона сообщили, что соревнования объединят более тысячи участников.

Сильнейшие атлеты из Дубны, Королева, Звенигорода, Рузы, Мытищ, Люберец, Орехово-Зуева, Химок, Балашихи, Ступина, Лыткарина, Клина, Долгопрудного, Раменского, Видного и Чехова сообщили об участии в соревнованиях.

Победителей и призеров определят в нескольких возрастных категориях, от восьми до 18 лет.

Лучшие спортсмены войдут в сборную Московской области и представят регион на чемпионате и первенстве России с 1 по 7 мая в Москве.

Мероприятие соответствует целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».