Чемпионат мира по русским шашкам пройдет в Одинцове в сентябре

Фото: Unsplash

Чемпионат мира по русским шашкам пройдет в отеле ПСБ «Патриот» в Одинцове с 5 по 15 сентября. Торжественная церемония открытия состоится 6-го числа в 12:00. Об этом сообщили в Федерации шашек России.

На торжественном открытии соревнований выступит руководство Федерации шашек России и Международной федерации шашек, а также высокопоставленные лица в сфере спорта и образования. Гостей мероприятия ожидают зрелищная программа, пресс-подход, фотосессия, мастер-классы, фуршет и экскурсия по примечательным местам парка «Патриот».

Чемпионат мира — главный турнир данного вида спорта, который пройдет в России. В соревнованиях примут участие представители Норвегии, Германии, Монголии, Конго, Колумбии, США и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Население об этом не знало». Что произошло на Беломорканале

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте