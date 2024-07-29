Чемпионат мира по русским шашкам пройдет в Одинцове в сентябре

Чемпионат мира по русским шашкам пройдет в отеле ПСБ «Патриот» в Одинцове с 5 по 15 сентября. Торжественная церемония открытия состоится 6-го числа в 12:00. Об этом сообщили в Федерации шашек России.

На торжественном открытии соревнований выступит руководство Федерации шашек России и Международной федерации шашек, а также высокопоставленные лица в сфере спорта и образования. Гостей мероприятия ожидают зрелищная программа, пресс-подход, фотосессия, мастер-классы, фуршет и экскурсия по примечательным местам парка «Патриот».

Чемпионат мира — главный турнир данного вида спорта, который пройдет в России. В соревнованиях примут участие представители Норвегии, Германии, Монголии, Конго, Колумбии, США и других стран.

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