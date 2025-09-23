Часцовскую школу в Одинцове капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. В здании проведут масштабное обновление -

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас подрядчик «Трансстрой» проводит демонтажные работы. На объекте трудятся более 20 специалистов.

Площадь здания превышает 2,3 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта в нем заменят окна и двери, установят короба вентиляции, покрасят и утеплят стены, уложат напольное покрытие. Там также проложат новые коммуникации, установят новую мебель и оборудование.

Всего в 2026 году в Подмосковье капитально отремонтируют 85 образовательных учреждений. Это 49 школ и 36 детских садов.