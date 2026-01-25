Часть детского стационара в Люберцах после капремонта откроют летом

В Люберцах продолжается первая за полвека масштабная реконструкция здания детского стационара. Работы проводятся в рамках программы губернатора Подмосковья и Народной программы «Единой России».

Строители уже приступили к внутренней отделке помещений, обновлению фасада, кровли и инженерных систем. После завершения ремонта левое крыло здания, которое планируется открыть летом этого года, будет оснащено новым современным оборудованием.

«Затем ремонт начнется в правой части здания. Мы планируем полностью завершить все работы до конца 2027 года», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Стационар является частью Московского областного центра охраны материнства и детства. Обновление учреждения позволит значительно улучшить условия оказания медицинской помощи детям в регионе.