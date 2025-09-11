Будущих родителей из Подмосковья пригласили на урок по уходу на новорожденными

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии возобновляет встречи с будущими родителями. Очередной урок по уходу на новорожденными пройдет на следующих выходных, сообщили в подмосковном Минздраве.

«По многочисленным просьбам наших пациентов мы включили в программу встречи интерактивные мастер-классы. В них будущие папы смогут посоревноваться друг с другом в навыках, которые пригодятся им в общении с малышом, и даже выиграть полезные призы», — рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева.

Для посещения необходимо пройти предварительную регистрацию. Сопровождать будущую роженицу может не только супруг, но и мама, подруга или другой родственник.

В медучреждении предупреждают, что на мероприятии проводится фотосъемка.

Дата и время: 20 сентября, начало в 12:00. Адрес места проведения: Москва, ул. Покровка, дом №22А (проход по указателям).