БТИ Подмосковья проведет консультации по гаражной амнистии в ноябре

БТИ Московской области проведет выездные консультации по оформлению прав на недвижимость в рамках гаражной амнистии 5 и 7 ноября. Об этом сообщили в Минимущества региона.

Так, 5 ноября встреча начнется в 09:30 в ГСК «Нижний» в Дмитрове на Инженерной улице. Еще три встречи пройдут 7 ноября в 11:00 в ГК «Космос» и ГК «Радуга» в Серпухове, а в 14:00 — в ГСК 25 в Электростали на улице Журавлева.

Напомним, что гаражную амнистию продлили до 1 сентября 2026 года, но для упрощения процесса лучше оформить права заранее. Дополнительные вопросы можно задать через обратную связь на сайте учреждения или по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.