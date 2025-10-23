БТИ Подмосковья проведет еще 4 консультации по дачной амнистии в октябре

Специалисты Бюро технической инвентаризации Московской области проведут серию выездных встреч в грядущие выходные. Все желающие смогут получить бесплатные консультации по вопросам оформления прав на гаражи, садовые дома и перевода недвижимости в жилую.

В субботу, 25 октября, сотрудники бюро встретятся в 10:00 с жителями садового товарищества «Московский писатель» в Истре, затем посетят «Козино» в Щелкове (12:00) и дачное некоммерческое партнерство «Загорново-2» в деревне Кузнецово в Раменском округе (13:00).

На следующий день, 26 октября, консультации пройдут в товариществе «Грибовчанка», которое расположено в селе Акулово в Одинцовском округе. Начало запланировано на 11:00.

Подробную информацию об услугах Бюро технической инвентаризации Подмосковья можно получить на официальном сайте, в окнах БТИ в многофункциональных центрах, по телефону горячей линии +7(498)568-88-88 или через бота в Telegram.