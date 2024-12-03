БТИ Подмосковья пригласило студентов на день открытых дверей

День открытых дверей «Своя профессия» пройдет в Государственном университете по землеустройству 7 декабря. В мероприятии примут участие представители БТИ Московской области.
Студенты смогут задать вопросы, узнать о вакансиях, условиях работы, перспективах карьерного роста и профессионального развития для принятия решения о трудоустройстве. Посетители мероприятия также смогут увидеть экспозиции музея истории землеустройства, работы преподавателей и студентов архитектурного факультета, экспонаты поисково-исторического клуба «Ориентир» и выставку геодезических приборов.
Программа мероприятия доступна на сайте университета. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться.
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