Брата и сестру с тяжелой формой дерматита вылечили в НИКИ детства

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства помогли брату и сестре с тяжелым атопическим дерматитом. Дети страдали от сильного зуда, покраснения кожи и высыпаний.

Врачи провели четырехлетнему мальчику и трехлетней девочке расширенную диагностику и взяли все необходимые анализы. По результатам исследований юным пациентам назначили системную и местную терапию, в том числе прием генно-инженерного препарата, а также курс фототерапии ультрафиолетом. Комплексный подход позволил быстро купировать зуд и уменьшить очаги дерматита.

«Атопический дерматит — это заболевание кожи, которое может ухудшаться, если у ребенка развивается аллергия и есть контакт с аллергеном. Но болезнь у наших маленьких пациентов не была вызвана аллергией. В данном случае у детей была нарушена защитная функция верхнего слоя кожи и все повреждающие факторы — жесткая вода, пот, одежда из синтетических, материалов и любой инфекционный агент могли являться провоцирующим фактором для развития и длительного поддержания воспаления при атопическом дерматите», — пояснила врач-аллерголог Алена Бондаренко.

Через месяц дети вновь посетят институт, чтобы получить дальнейшие рекомендации.

По словам специалиста, при атопическом дерматите очень важно проводить своевременную терапию и активно увлажнять кожу.