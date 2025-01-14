Борцы из Подмосковья выступят на международном турнире за кубок Ярыгина

Шесть спортсменов представят Московскую область на международных соревнованиях по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В состав команды Подмосковья вошли Екатерина Карпушкина, Алина Шевченко, Иналбек Шериев, Ислам Кажаров, Марат Фадзаев и Рамзан Булатов. Они будут бороться за призовые места в своих весовых категориях.

В прошлом году участниками международных соревнований стали 475 борцов из 24 стран. В 2025-м в турнире примут участие более 400 спортсменов из 23 стран. На ринге встретятся как будущие звезды спорта, так и опытные чемпионы мира и Европы.

Турнир имени Ивана Ярыгина учрежден в 1990 году. Место проведения — Красноярск. В 2025 году соревнования пройдут с 23 по 26 января.