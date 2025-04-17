Борцы из Лосино-Петровского стали призерами всероссийского турнира

Спортсмены из Лосино-Петровского достойно выступили на всероссийских соревнованиях по универсальному бою в Домодедове. Ребята завоевали первые и третьи места.

Куратор партийного проект «Детский спорт» Виталий Алексеев принял участие в организации и проведении всероссийских соревнования по универсальному бою. На ринг вышли 500 спортсменов.

«Поддержка детского спорта — одно из ключевых направлений работы партии. Дети — это наше будущее, и мы делаем все возможное, чтобы они росли сильными, здоровыми и целеустремленными», сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

Воспитанники спортивного клуба «Олимпиец» состязались в двух дисциплинах — лайк и классика. Руслан Волков стал победителем, а Кирилл Вишневский и Оганес Гукасян заняли третьи места. Ребята проявили стойкость, достойно представив Московскую область и Лосино-Петровский.

«Универсальный бой включает в себя прохождение полосы препятствий и поединок в ринге, что делает его отличной подготовкой для будущих защитников Отечества. Этот вид спорта воспитывает силу духа, выносливость и патриотизм среди молодежи», — подчеркнул муниципальный депутат в Лосино-Петровском от фракции «Единая Россия», член Всероссийский Общественной Организации Ветеранов «Боевое братство» Олег Чалов.

Важность подобных соревнований отметил куратор проекта «Детский спорт», тренер по универсальному бою Виталий Алексеев.

«Спорт формирует характер, дисциплину и здоровый образ жизни. Наша задача — дать детям возможность реализовать себя, поддерживать их стремление к победам не только на соревнованиях, но и в жизни», — сказал он.