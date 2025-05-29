Бордюры для отвода воды установят на улице Кропоткина в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов 29 мая совершил пеший обход улиц города. Во время визита к нему обратились жители домов 44 и 46 на улице Кропоткина, а также дома № 4 на улице Павловской с жалобами на подтопление территорий после дождей и вопросы безопасности дорожного движения.

Ранее в этом районе были убраны бетонные блоки, которые незаконно установили жильцы. Совместно с сотрудниками дорожного ремонтно-строительного управления планируется установка барьерного ограждения со светоотражающими элементами и устройство бордюрного камня для отвода воды от участков домов. Все работы запланированы к завершению до 1 июля.

«Главное для нас — обеспечить комфорт и безопасность жителей», — подчеркнул Филипп Ефанов.

Напомним, что задать вопросы можно по телефону горячей линии главы округа: 2-99-03, а записаться на личный прием — по номеру 2-99-05.