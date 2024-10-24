Борьбу с мусором вокруг контейнерных площадок усилят в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел оперативное совещание совместно с ответственными службами. На встрече обсудили планы на ближайшее время и рассмотрели обращения от жителей.

Сейчас тема отопления стабилизировалась, но остаются отдельные заявки по непрогреву батарей. Эти случаи решаются в индивидуальном порядке совместно с управляющими компаниями. Также существует множество вопросов к ресурсоснабжающим организациям относительно восстановления благоустройства после устранения технических инцидентов. Все работы должны быть завершены до наступления холодов.

Глава также сделал замечание дорожным службам за несвоевременную уборку мусора с обочин. Вопросы возникли и к МБУ по поводу уборки мусора около контейнерных площадок. Глава поручил улучшить работу в этих направлениях.

«Не выпускаем из поля зрения тему здравоохранения. Активно ведем поиск специалистов в наши медицинские учреждения. На этой неделе в Электрогорскую больницу приняли на работу врача-физиотерапевта» — сказал глава округа.

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