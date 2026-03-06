Большинство госветклиник Подмосковья будут работать в обычном режиме 8 марта

Большинство государственных ветклиник Подмосковья продолжат работы в обычном режиме с 7 по 9 марта. Жители смогут получить все необходимые услуги для питомцев. При этом в некоторых учреждениях будет изменен график.

В региональном Минсельхозе уточнили, что на территории региона работают более 80 государственных ветклиник. При планировании визита рекомендуют заранее уточнить время приема. Сделать это можно через единый контакт-центр ветеринарии по телефону: + 7 (495) 668-01-25.

При обращении необходимо запросить ответ оператора, который предоставит актуальную информацию по конкретному филиалу.

Часть клиник с 7 по 9 марта будут работать по измененному графику.

В Жаворонковской УВЛ в Одинцове 8 и 9 марта будут выходными. Наро-Фоминский филиал на Маршала Жукова будет закрыт с 7 по 9 марта, а Волоколамская УВЛ — 8 марта.

Найти ближайшее учреждение можно на интерактивной карте.