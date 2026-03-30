Большегрызловская школа в Серпухове отметила юбилей

Для жителей округа Большегрызловская школа — это не просто учебное заведение, а настоящий символ образовательных перемен и верности традициям. Школа с размахом отпраздновала свое 50-летие.

За пять десятилетий из этих стен вышли сотни специалистов. История школы всегда была связана с поиском новых путей. Именно Большегрызловская школа стала первой в Серпухове, где начали системно развивать дошкольное звено, создавая преемственность между детским садом и первым классом. Здесь одними из первых внедрили триместровую систему обучения, доказавшую свою эффективность. Школа всегда была близка к жизни округа: долгие годы юноши здесь не только изучали теорию, но и получали профессию тракториста.

«Сегодня школа — это современный образовательный центр. В 2021 году здесь открылась „Точка роста“, ставшая мощной базой для будущих врачей и ученых-химиков. Современные лаборатории биологии и химии позволяют ребятам проводить исследования на университетском уровне. С 2023 года школа перешла на новый этап развития, войдя в состав образовательного комплекса Липицкой школы имени Героя Советского Союза Тарасова», — сообщили организаторы.