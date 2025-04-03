Больше 40 километров теплосетей модернизируют в Одинцове в 2025 году

Масштабное обновление уже действующих теплосетей запланировано в Одинцовском городском округе. Также в этом году построят новые объекты.
Реконструкция участков тепловых сетей в поселке Старый Городок началась в марте. К октябрю здесь модернизируют более трех тысяч метров коммуникаций. В этом же месяце рабочие завершат обновление сетей в Звенигороде и Кубинке. Строительство участка тепловой сети между котельной № 1 и котельной № 2 продолжается в Больших Вяземах. Здесь к сентябрю на объекте появится 210 метров новых сетей.
Кроме того, в этом году в Одинцовском округе построят четыре блочно-модульные котельные, а в восьми действующих проведут капитальный ремонт. Также обновят три центральных тепловых пункта.
В Одинцовском городском округе в связи с благоприятной погодой приступили к ремонту теплотрасс на месяц раньше.
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