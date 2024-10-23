Больше 260 учащихся побывали на производстве вагонов метро в Мытищах

Школьникам и студентам показали производство вагонов метро в Мытищах. Экскурсия стала частью проекта «Неделя без турникетов».

Участникам экскурсии показали современную производственную площадку одного из градообразующих предприятий городского округа Мытищи и одного из крупнейших в стране в области транспортного машиностроения — АО «Метровагонмаш».

Учащиеся мытищинских школ № 138, № 354, № 2044, № 2025, студенты Президентской Академии, Колледжа космического машиностроения и технологий, лицея № 34 и других образовательных учреждений Москвы и Московской области познакомились с историей предприятия, продукцией и инновациями.

Ребята получили ответы на все интересующие вопросы и узнали, как пройти практику и в дальнейшем трудоустроиться на завод АО «Метровагонмаш».

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