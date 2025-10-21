Больше 16 тысяч дворов расчистили от мусора в Подмосковье за неделю
Коммунальные службы Подмосковья провели ручную уборку 16,7 тысячи дворов за неделю. Больше всего работ провели в Коломне.
Как рассказали в региональном министерстве оп содержанию территорий, в Коломне убрали на 671 территории, в Подольске — на 682, в Раменском — на 649.
Специалисты подмели входные группы и дворы от пыли и грязи, собрали мусор и опавшую листву, очистили урны.
«Именно ручная уборка — наиболее эффективный способ поддержания чистоты во дворах. Такой подход позволяет качественно очистить даже труднодоступные места и обеспечить надлежащее санитарное состояние территорий», — сказали в министерстве.
Уборку дворов по всем регионе продолжат.