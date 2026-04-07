Больницы Подмосковья получили свыше 30 аппаратов ЭКГ с начала года

Больницы Подмосковья продолжают оснащать современным оборудованием для диагностики. В частности, в учреждения поступают современные аппараты для электрокардиографии.

Технику приобретают в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Электрокардиография является одним из ключевых методов выявления сердечно-сосудистых нарушений, позволяющих специалисту своевременно диагностировать патологии и начать лечение. С начала года в наши больницы поступило уже 32 новых аппарата ЭКГ на сумму более 17,2 миллиона рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

До конца года планируется поставить еще 108 устройств.

Новые аппараты ЭКГ установили в Ногинской, Истринской, Раменской и других больницах.

Исследование доступно по направлению. Записаться могут все желающие на региональном сайте государственных услуг в разделе «Здоровье», через инфомат в медицинской организации, по номеру телефона 122, на приеме у лечащего врача, а также при помощи ботов в Telegram и МАХ.