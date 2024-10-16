Больницы Подмосковья получили более 100 новых медицинских мониторов

Современное медицинское оборудование продолжает поступать в больницы Подмосковья. С начала года 14 лечебниц получили больше 100 мониторов для контроля за состоянием пациентов.

Мониторы нужны для непрерывного отслеживания артериального давления, уровня кислорода в крови, пульса, температуры тела и других важных показателей. Врач видит данные в режиме реального времени.

«Все усилия наших медиков направлены на скорейшее выздоровление пациентов, поэтому особое внимание уделяется поддержанию и мониторингу состояния больных. Всего с начала года в 14 больниц региона поступило более 100 современных медицинских мониторов», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Мониторы на сумму 53,4 миллиона рублей закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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