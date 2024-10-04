Больница на 670 посещений в смену откроется в микрорайоне Саввино в Балашихе

В микрорайоне Саввино в жилом комплексе «Столичный» завершили строительство больницы на 670 посещений в смену. Первое отделение онкологической помощи при поликлинике станет флагманским направлением в новом учреждении.

«Новая поликлиника возводится с начала прошлого года и заработает совсем скоро. Строители уложились в сроки. Осталось только дождаться завершения процесса передачи в муниципальную собственность. Местным жителям, а это более 40 тысяч человек, приходилось ездить в поликлиники Железнодорожного. Теперь они смогут без очередей и рядом с домом получить качественную медпомощь», — сказал Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, представители подрядчика, главный врач Михаил Антипов и глава Балашихи Сергей Юров проверили готовность больницы. Работы завершены на 99%: осталось согласовать с Роспотребнадзором и получить заключение на проведение медицинской деятельности, а также передать объект в собственность муниципалитета, получить лицензию.

Больница рассчитана на взрослых и детей — на 670 посещений в смену, из них 320 — на детей. Для маленьких пациентов будут работать педиатры, невролог, кардиолог, акушер-гинеколог, эндокринолог, уролог-андролог, нефролог, хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог, отоларинголог, а также кабинеты доврачебной и неотложной помощи, для забора анализов и вакцинопрофилактики. Здесь также будут функционировать отделения функциональной диагностики, восстановительного лечения.

Отделение для взрослых рассчитано на 350 посещений. Здесь будут принимать узкие специалисты, а также откроют Центр компетенций и первый при поликлинике Балашихи Центр амбулаторной онкологической помощи.

В учреждение закупили современное оборудование: рентген-аппарат, маммограф и флюорограф. Вести прием будут и приглашенные специалисты из Сеченовского Университета и МОНИКИ.

Помимо этого, к объекту пристроено помещения для трех постов скорой помощи.

Отметим, поликлиника в жилом комплексе «Столичный» — первое в округе учреждение с бесконтактным входом.

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