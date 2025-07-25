Более тысячи сирот устроили в приемные семьи в Подмосковье с начала года

Порядка 98% детей-сирот в Подмосковье воспитываются в приемных или гостевых семьях. С начала года в них устроили более тысячи ребят.

Всего в Подмосковье 21 тысяча детей-сирот. Социальная политика направлена на их устройство в семьи, а не на размещение в специальных учреждениях.

Три года назад в регионе закрыли все детские дома, и теперь 98% таких ребят воспитываются в приемных и гостевых семьях.

«Остальные дети находятся в семейных центрах, в основном это те, кто нуждается в круглосуточном медицинском обслуживании. С начала года в семьи было устроено чуть более тысячи детей-сирот из нашего региона», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для подготовки приемных семей в регионе работает 49 школ. Там с будущими родителями работают психологи и социальные работники.

Для таких семей в Подмосковье также предусмотрены ежегодные и ежемесячные выплаты, бесплатный проезд в транспорте и другие меры поддержки. Узнать о них больше можно по ссылке.