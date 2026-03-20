Более тысячи раз воспользовались сервисом онлайн-бронирования в «Домах культуры Подмосковья»

На портале «Дома культуры Подмосковья» появился сервис «Открытый ДК», позволяющий забронировать помещение онлайн. По сообщению пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, сервисом уже воспользовались более тысячи раз.

Среди округов, где наиболее активно пользовались услугой бронирования, выделяются: Орехово-Зуевский городской округ с 270 заявками, Дмитровский муниципальный округ с 161 заявкой и Можайский муниципальный округ с 130 заявками.

Жители региона могут арендовать более 1,2 тысячи помещений для проведения мероприятий. Кроме того, пользователи могут заказать дополнительные услуги, такие как техподдержка и организация мероприятий, кейтеринг и питание, помощь в записи музыкальных композиций, а также оформление полного пакета организации мероприятия «под ключ».

Для бронирования помещения необходимо авторизоваться на портале, выбрать подходящую площадку, дату и время, указать свои данные и дополнительную информацию, а затем отправить заявку. Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете на портале. После подачи онлайн-заявки с заявителем свяжутся для уточнения деталей.

Подробнее можно узнать на сайте [«Дома культуры Подмосковья»](https://dk.mosreg.ru/rent-facilities).