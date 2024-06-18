Более тысячи работ поступило на конкурс детских рисунков Системы-112 в Подмосковье

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Система-112 Московской области проводит конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей». На данный момент организаторы получили более тысячи работ.

Больше половины конкурсантов — мальчики, при этом свыше 200 заявок подано в номинации, где участвует вся семья.

Участникам необходимо отразить в своих работах повседневную деятельность специалистов Системы-112 и экстренных оперативных служб. Конкурс проводят в нескольких номинациях. Изготовить поделки можно как своими руками, например, слепить из пластилина или нарисовать, так и с помощью компьютера — создать мультипликацию, видео или фото.

Творческое состязание проводится в двух возрастных категориях — от пяти до десяти лет и от 11 до 18 лет. Отправить работу можно на электронный адрес или почтовым отправлением по адресу: 142115, Московская область, Подольск, улица Машиностроителей, 7а (с пометкой «На конкурс»). Работы принимают до 23 августа.

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