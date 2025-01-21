Более тысячи нарушений чистоты во дворах Подмосковья устранили за 3 недели

Вывоз отходов, уборка снега и несанкционированные рисунки на фасадах зданий стали самыми частыми нарушениями чистоты во дворах Подмосковья в январе. Коммунальные службы исправили уже больше тысячи таких дефектов за три недели.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья контролируют устранение нарушений во дворах. Больше всего замечаний, связанных с вывозом ТКО, исправили в Богородском (227 дефектов), Ленинском (204) и Химках (198).
С уборкой снега активнее всего работали в Красногорске, Химках и Балашихе.
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