Сегодня 18:09 Более тысячи аварийных и сухостойных деревьев срубили в Подмосковье летом Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Сухие и поврежденные деревья могут быть опасны для жителей, особенно при сильном ветре или непогоде. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору контролируют работу коммунальных служб, чтобы обеспечить ее качество.
Летом в Московской области срубили свыше тысячи сухих и аварийных деревьев по обращениям жителей и в рамках сезонной опиловки. Напомним, что аварийными считаются деревья с гнилью, поврежденными корнями или опасным наклоном, которые могут упасть.
Обращение в
территориальный отдел Министерства позволит оперативно принять необходимые меры для ликвидации.
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