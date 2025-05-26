Более ста студентов приняли участие в туристическом слете в Химках

Студенты Российской международной академии туризма стали участниками седьмого туристического слета. Свыше 100 человек собрались на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.

Состязание, приуроченное к 80-летию Великой победы провели по инициативе ректора вуза Евгения Трофимова. Студенты боролись за призы в личном и командном зачете по нескольким дисциплинам. Среди них: контрольный туристический маршрут, волейбол, интеллектуальный турнир, а также конкурсы песен и плакатов.

Судили ребят члены компетентного жюри, которое возглавил заведующий кафедрой физического воспитания и спортивного туризма Евгений Баранов. Всех победителей и призеров наградили памятными подарками.

Отметим, главные задачи подобных мероприятий — популяризировать туризм как вид спорта, а также привить любовь к здоровому образу жизни и развитию физической культуры.